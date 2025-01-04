Андрей Назаров: «Прием с хорошим и плохим полицейским у недоброжелателей России не сработал, теперь отказываются от газа, назло нам будут мерзнуть. Это напоминает некачественный сценарий фильма»

Андрей Назаров высказался об игре форварда Александра Овечкина.

«Новогодние матчи радуют, в хоккее сейчас жаркая пора. В КХЛ отличная посещаемость, люди ходят на игры семьями, много голов, здорово проявляют себя лидеры.

Кроме того, сегодня в удобное время начинается матч с участием «Вашингтона » и Александра Овечкина . Саша всегда достойно проходил через все трудности, становился только сильнее. Уверен, что он порадует нас большим количеством заброшенных шайб в новом году.

Мы живем в непростое время. Прием с хорошим и плохим полицейским у наших недоброжелателей не сработал, теперь они перешли к альтернативному решению. Отказываются от нашего газа и говорят, что назло нам будут мерзнуть.

Все это напоминает некачественный сценарий голливудского фильма. У нас свой путь, который мы обязательно пройдем, объединившись вокруг национального лидера. Победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.