Андрей Назаров: «Прием с хорошим и плохим полицейским у недоброжелателей России не сработал, теперь отказываются от газа, назло нам будут мерзнуть. Это напоминает некачественный сценарий фильма»
«Новогодние матчи радуют, в хоккее сейчас жаркая пора. В КХЛ отличная посещаемость, люди ходят на игры семьями, много голов, здорово проявляют себя лидеры.
Кроме того, сегодня в удобное время начинается матч с участием «Вашингтона» и Александра Овечкина. Саша всегда достойно проходил через все трудности, становился только сильнее. Уверен, что он порадует нас большим количеством заброшенных шайб в новом году.
Мы живем в непростое время. Прием с хорошим и плохим полицейским у наших недоброжелателей не сработал, теперь они перешли к альтернативному решению. Отказываются от нашего газа и говорят, что назло нам будут мерзнуть.
Все это напоминает некачественный сценарий голливудского фильма. У нас свой путь, который мы обязательно пройдем, объединившись вокруг национального лидера. Победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
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