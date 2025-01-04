Вратарь «Нэшвилла» Сарос сделал 4-й шатаут в сезоне, отразив 27 бросков «Ванкувера». Больше игр на ноль только у Хеллибака
Юусе Сарос сделал 4-й шатаут в сезоне, отразив 27 бросков «Ванкувера».
Вратарь «Нэшвилла» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Кэнакс» (3:0).
В активе 29-летнего финна (31 матч, 9 побед, 90,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,72) стало 4 матча на ноль в текущем сезоне.
Он занимает 2-е место среди всех вратарей по их числу, уступая только Коннору Хеллибаку из «Виннипега» (5).
За карьеру у Сароса стало 27 шатаутов в 381 игре. Среди финских вратарей в истории лиги больше только у Пекки Ринне (60), Туукки Раска (52), Миикки Кипрусоффа (44), Кари Лехтонена (38), Антти Ниеми (36) и Никласа Бэкстрема (28).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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