Вратарь «Нэшвилла» Сарос сделал 4-й шатаут в сезоне, отразив 27 бросков «Ванкувера». Больше игр на ноль только у Хеллибака

Юусе Сарос сделал 4-й шатаут в сезоне, отразив 27 бросков «Ванкувера».

Вратарь «Нэшвилла » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Кэнакс» (3:0).

В активе 29-летнего финна (31 матч, 9 побед, 90,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,72) стало 4 матча на ноль в текущем сезоне.

Он занимает 2-е место среди всех вратарей по их числу, уступая только Коннору Хеллибаку из «Виннипега» (5).

За карьеру у Сароса стало 27 шатаутов в 381 игре. Среди финских вратарей в истории лиги больше только у Пекки Ринне (60), Туукки Раска (52), Миикки Кипрусоффа (44), Кари Лехтонена (38), Антти Ниеми (36) и Никласа Бэкстрема (28).