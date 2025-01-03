Воробьев о 3:6 от СКА: «ЦСКА опустили на землю. Когда выигрываешь 11 матчей подряд, думаешь, что все легко»

Илья Воробьев прокомментировал поражение в матче против СКА (3:6).

– Забыли, каково это – проигрывать. Не очень хорошее начало, молодой талант два раза здорово разобрался .

Во втором периоде пропустили несколько контратак, чего не было в плане на игру. В третьем периоде мы пытались вернуться, сражались, но не заслужили. Будем разбираться.

– Возникало ощущение, что в третьем периоде повторите драматургию недавнего матча против СКА. Чего не хватило?

– Удалились не вовремя пару раз. Там, где было уже близко, мы удалялись. Хоккей – игра инициатив. Она была у нас, но отдали ее своими удалениями.

– Перед установкой говорили не повторять тех «граблей», что были в той встрече?

– Да, говорили. Установка была правильная. Когда выигрываешь 11 матчей подряд, думаешь, что все легко. Сегодня опустили нас на землю. Это нормально.

– Голова правильно была настроена?

– Голова была настроена соответствующе после 11 побед. Чувство опасности с каждой победой притупляется. Все равно вытаскивали эти игры. Сегодня не вытащили, – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.

СКА прервал 11-матчевую победную серию ЦСКА. Команда Ротенберга выиграла 4 из 5 последних игр