Буше о 4:3 с «Барысом»: «Недоволен игрой «Авангарда» во 2-м и 3-м периодах. От простых вещей, приносящих успех, зачем-то переключаемся на сложные, делая то, что не нужно»

Ги Буше раскритиковал «Авангард» после победы над «Барысом» (4:3).

«Далеко не идеальная игра в нашем исполнении. Первый период получился великолепным – мы действовали солидно и в обороне, и в атаке. Очень зрелая игра. Это наша идентичность. Так и надо действовать в дальнейшем. Но когда мы вышли после перерыва, то думали, что далее все будет просто. Пошли ошибки, потери и соперник ухватился за надежду.

Недоволен содержанием нашей игры во втором и третьем периодах. Нам надо на этом учиться. От простых вещей, которые приносят успех, зачем-то переключаемся на сложные, делая то, что не нужно. Как только оппонент в такой ситуации начинает действовать лучше и быстрее, то начинается паника.

Внутри команды у нас великолепная атмосфера. Отлично (произнес по-русски – Спортс’‘). Лучше быть не может. Ребята очень дружны между собой. В играх у нас бывают перепады, но к таким матчам, как сегодняшний, надо относиться как к точке роста.

Мне очень сложно дать оценку нашей игре за два месяца – ненавижу это делать. Я изначально ждал перепадов. Но в целом все идет, как и планировалось. Не собираюсь скрывать, что наш коллектив еще незрелый. Есть и хорошие моменты в матчах с лидерами, и не самые лучшие. Кардинально ничего менять не будем. Я только узнаю своих ребят. Нам еще предстоит всем вместе проделать большую работу», – сказал главный тренер «Авангарда».