«Даллас» продлил контракт с Беком на 2 года
Нападающий Оскар Бек подписал новый контракт с «Далласом».
Срок соглашения рассчитан на 2 года. Зарплата – 825 тысяч долларов в год в среднем.
В нынешнем сезоне Оскар Бек дебютировал в НХЛ. Он провел 31 игру в регулярном чемпионате и набрал 9 (1+8) баллов.
Срок действующего контракта игрока рассчитан до конца сезона-2024/25
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Далласа»
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