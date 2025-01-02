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«Даллас» продлил контракт с Беком на 2 года

Нападающий Оскар Бек подписал новый контракт с «Далласом».

Срок соглашения рассчитан на 2 года. Зарплата – 825 тысяч долларов в год в среднем.

В нынешнем сезоне Оскар Бек дебютировал в НХЛ. Он провел 31 игру в регулярном чемпионате и набрал 9 (1+8) баллов.

Срок действующего контракта игрока рассчитан до конца сезона-2024/25

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Далласа»
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logoОскар Бек
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