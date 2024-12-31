«Даллас» оштрафован на 100 тысяч долларов из-за тренировки в рождественскую паузу

НХЛ оштрафовала «Даллас» на 100 тысяч долларов.

Клуб из Техаса получил штраф в связи с нарушением коллективного соглашения.

26 декабря «Даллас » провел необязательную тренировку, что является нарушением статьи коллективного соглашения. Лига также сообщила, что деньги от штрафа пойдут в фонд НХЛ .

По действующему коллективному соглашению любая тренировочная активность клубов запрещена с 24 по 26 декабря включительно.

На данный момент «Старс» занимают 7-е место в таблице Западной конференции, набрав 43 очка в 35 матчах.