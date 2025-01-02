Экс-футболист сборной СССР Пономарев: «Гретцки подарил моей супруге клюшку с автографом. Она выступала в цирке на льду, он посетил шоу. Ему очень понравилось»

Владимир Пономарев рассказал, как Гретцки подарил его жене клюшку с автографом.

Уэйн Гретцки – лучший снайпер и бомбардир в истории НХЛ .

«У нас была клюшка с автографом Гретцки. Моя покойная супруга Ирина выступала в цирке на льду. И вот были у них выступления в Америке, а канадец посетил их шоу.

Спектакль Гретцки очень понравился, и он подарил моей супруге клюшку с автографом. Потом один наш знакомый, страстный болельщик, выпросил у нас эту клюшку, и мы ее подарили. Жаль», – сказал бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.