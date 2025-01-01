Брызгалов попал в символическую сборную «Аризоны» за последние 25 лет по версии НХЛ
НХЛ начала публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.
Символические шестерки «Аризоны» были названы первыми. Клуб прекратил выступление в НХЛ в 2024 году. Все хоккейные активы переехали в Юту, где был основан одноименный клуб.
Российский голкипер Илья Брызгалов выступал за команду из Аризоны с 2007 по 2011 год, когда она носила название «Финикс Койотис».
Первая команда «Аризоны»
Нападающие: Шейн Доун, Клейтон Келлер, Радим Врбата;
Защитники: Оливер Экман-Ларссон, Кит Йэндл;
Вратарь: Майк Смит.
Вторая команда «Аризоны»
Нападающие: Мартин Ганзал, Джереми Реник, Ник Шмалц;
Защитники: Збынек Михалек, Теппо Нумминен;
Вратарь: Илья Брызгалов.
В четверг лига назовет две лучшие шестерки «Коламбуса» за последние 25 лет.
Изображения: nhl.com
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