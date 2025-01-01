Брызгалов попал в символическую сборную «Аризоны» за последние 25 лет по версии НХЛ

Илья Брызгалов включен в символическую сборную «Аризоны» за 25 лет.

НХЛ начала публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.

Символические шестерки «Аризоны» были названы первыми. Клуб прекратил выступление в НХЛ в 2024 году. Все хоккейные активы переехали в Юту, где был основан одноименный клуб.

Российский голкипер Илья Брызгалов выступал за команду из Аризоны с 2007 по 2011 год, когда она носила название «Финикс Койотис».

Первая команда «Аризоны»

Нападающие: Шейн Доун , Клейтон Келлер , Радим Врбата;

Защитники: Оливер Экман-Ларссон , Кит Йэндл ;

Вратарь: Майк Смит.

Вторая команда «Аризоны»

Нападающие: Мартин Ганзал, Джереми Реник, Ник Шмалц;

Защитники: Збынек Михалек, Теппо Нумминен;

Вратарь: Илья Брызгалов.

В четверг лига назовет две лучшие шестерки «Коламбуса» за последние 25 лет.

Изображения: nhl.com