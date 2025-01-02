«Лос-Анджелес» выиграл дома 8-й матч подряд – повторение 3-го результата в истории клуба. До рекорда «Кингс» – 4 победы
«Лос-Анджелес» продлил домашнюю победную серию в НХЛ до 8 матчей.
Это повторение третьего результата в истории клуба. Ранее «Кингс» выигрывали 8 матчей подряд в сезонах-2023/24, 2010/11 и 1991/92.
Рекорд клуба (серия из 12 побед на своем льду) был установлен в сезоне-1992/93. Второй результат (10 побед) был показан в сезоне-1990/91.
Сегодня «Лос-Анджелес» обыграл дома «Нью-Джерси» (3:0). Следующий матч на своей площадке «Кингс» проведут 5 января – против «Тампы».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: пресс-служба НХЛ
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