«Лос-Анджелес» выиграл дома 8-й матч подряд – повторение 3-го результата в истории клуба. До рекорда «Кингс» – 4 победы

«Лос-Анджелес» продлил домашнюю победную серию в НХЛ до 8 матчей.

Это повторение третьего результата в истории клуба. Ранее «Кингс» выигрывали 8 матчей подряд в сезонах-2023/24, 2010/11 и 1991/92.

Рекорд клуба (серия из 12 побед на своем льду) был установлен в сезоне-1992/93. Второй результат (10 побед) был показан в сезоне-1990/91.

Сегодня «Лос-Анджелес » обыграл дома «Нью-Джерси» (3:0). Следующий матч на своей площадке «Кингс» проведут 5 января – против «Тампы».