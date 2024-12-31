Уилл Феррелл посетил матч «Лос-Анджелеса» против «Филадельфии» в образе своего персонажа Бадди из «Эльфа». Актер с сигаретой в зубах сидел на трибуне

Уилл Феррелл посетил матч «Лос-Анджелеса».

57-летний актер пришел на матч «Кингс» против «Филадельфии» (5:4) в костюме Бадди из кинофильма Джона Фавро «Эльф».

Феррел посетил игру вместе со своей женой Вивекой Полин и их младшим сыном Маттиасом. В одном из эпизодов камера запечатлела его с сигаретой в зубах.

Фото: x.com/Variety/

В фильме «Эльф» Феррел играет человека, выращенного рождественскими эльфами на Северном полюсе и также считающего себя эльфом. Картина вышла в 2003 году.