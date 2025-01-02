Андре Ли – автор 1-го гола в НХЛ в 2025-м. Форвард «Лос-Анджелеса» забросил 1-ю шайбу в лиге
Андре Ли стал автором первого гола в НХЛ в 2025-м календарном году.
Форвард «Лос-Анджелеса» отличился в матче с «Нью-Джерси» (3:0), забросив первую шайбу в лиге. Для этого 24-летнему игроку понадобилось 19 игр.
Ли был выбран «Кингс» на драфте НХЛ-2019 в 7-м раунде под общим 188-м номером. В НХЛ нападающий дебютировал 10 октября 2024-го. Таким образом, теперь на его счету 3 (1+2) очка.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: пресс-служба НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем