Андре Ли – автор 1-го гола в НХЛ в 2025-м. Форвард «Лос-Анджелеса» забросил 1-ю шайбу в лиге

Андре Ли стал автором первого гола в НХЛ в 2025-м календарном году.

Форвард «Лос-Анджелеса» отличился в матче с «Нью-Джерси» (3:0), забросив первую шайбу в лиге. Для этого 24-летнему игроку понадобилось 19 игр.

Ли был выбран «Кингс» на драфте НХЛ-2019 в 7-м раунде под общим 188-м номером. В НХЛ нападающий дебютировал 10 октября 2024-го. Таким образом, теперь на его счету 3 (1+2) очка.