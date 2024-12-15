Селебрини и Хатсон достигли отметки 20 очков и делят 2-е место в гонке бомбардиров среди новичков. Защитник «Монреаля» забил 1-й гол в НХЛ
Макклин Селебрини и Лэйн Хатсон достигли отметки 20 очков в сезоне-2024/25.
Первый номер драфта-2024 Макклин Селебрини отметился передачей в матче против «Юты» (3:4).
Теперь на счету форварда «Сан-Хосе» 20 (10+10) очков в 21 матче дебютного сезона НХЛ.
Защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон забросил свою первую шайбу в лиге в игре против «Виннипега» (2:4).
На его счету теперь 20 (1+19) баллов в 30 матчах сезона-2024/25.
Селебрини и Хатсон делят 2-е место в гонке бомбардиров среди новичков. Лидирует форвард «Филадельфии» Матвей Мичков (27 (11+16) очков в 29 играх).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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