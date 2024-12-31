ГКС «Тыхы» выиграл Кубок Польши, победив ГКС «Ястшембе» в финале. ГКС «Катовице» и «Уния» Освенцим выбыли в полуфиналах
ГКС «Тыхы» стал обладателем Кубка Польши.
Клуб под руководством финского специалиста Пекки Тиркконена в финале победил ГКС «Ястшембе» из города Ястшембе-Здруй (3:1).
Фото: x.com/GKSTychy1971/
В полуфинале клуб из Тыхы справился с ГКС «Катовице» (5:3), а «Ястшембе» выбил «Унию» Освенцим (4:2).
Для «Тыхы» это 11-я победа в Кубке Польши. Это самый титулованный клуб в истории турнира, следом идет «Ястшембе», в активе которого 4 награды.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Kronika24.pl
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