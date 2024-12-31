Журналист Серавалли о «Рейнджерс»: «Эта команда распалась, когда Друри направил письмо о готовности к обменам. С тех пор они не показывают результатов»

Журналист Фрэнк Серавалли поделился мыслями о проблемах «Рейнджерс».

Команда из Нью-Йорка находится на 14-й позиции в таблице Западной конференции.

«Все идет наперекосяк, но я не думаю, что это связано с Питером Лавиолеттом .

Эта команда распалась 24 ноября, когда Крис Друри разослал то письмо командам лиги (о готовности обменять многих игроков, в том числе Криса Крайдера). С тех пор они не показывают никаких результатов.

Журналист Ларри Брукс, вероятно, лучше всех сказал об этом. Он написал, что хоккеисты разочаровались в себе, разочаровались в городе, разочаровались в тренере и разочаровались в организации. Они разочаровались в генеральном менеджере.

Но я не думаю, что это относится к тренеру. Конечно, он тоже приложил руку к этому. Некоторые решения были удивительными – например, оставлять в запасе Каапо Какко или Зак Джонса, который играл очень хорошо», – сказал журналист Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.