«Авангард» планирует бороться за Кубок Гагарина в следующем году. Клуб пойдет по пути СКА и готовит хорошие бонусы, не попадающие под потолок (Артур Хайруллин)

В «Авангарде» планируют перестройку в следующем сезоне.

«Слышал, что со следующего сезона «Авангард» собирается всерьез возвращаться в список претендентов на трофей. Помимо серьезного специалиста в роли главного тренера, планируется серьезное усиление состава.

Мощнейшие бонусы, не попадающие под потолок, ну и в целом очень хорошие условия – говорят, что «Авангард » собирается идти по пути СКА . В вопросах зарплат и потолка. Посмотрим, что из этого выйдет», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Омский клуб неудачно начал текущий сезон Фонбет Чемпионата КХЛ и идет на 10-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 18 очков в 22 играх.