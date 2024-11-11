«Авангард» планирует бороться за Кубок Гагарина в следующем году. Клуб пойдет по пути СКА и готовит хорошие бонусы, не попадающие под потолок (Артур Хайруллин)
В «Авангарде» планируют перестройку в следующем сезоне.
«Слышал, что со следующего сезона «Авангард» собирается всерьез возвращаться в список претендентов на трофей. Помимо серьезного специалиста в роли главного тренера, планируется серьезное усиление состава.
Мощнейшие бонусы, не попадающие под потолок, ну и в целом очень хорошие условия – говорят, что «Авангард» собирается идти по пути СКА. В вопросах зарплат и потолка. Посмотрим, что из этого выйдет», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Омский клуб неудачно начал текущий сезон Фонбет Чемпионата КХЛ и идет на 10-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 18 очков в 22 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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