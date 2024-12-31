Хеллибак с 5-м шатаутом в сезоне, Йеспер Боквист с дублем и Шварц с 1+2 – звезды дня в НХЛ

Коннор Хеллибак, Йеспер Боквист и Джейден Шварц – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги игрового дня в лиге.

Третья звезда – форвард «Сиэтла » Джейден Шварц с 3 (1+2) очками в матче с «Ютой» (5:2).

Вторая звезда – форвард «Флориды» Йеспер Боквист с дублем в ворота «Рейнджерс» (5:3).

Первая звезда – вратарь «Виннипега » Коннор Хеллибак , сыгравший на ноль против «Нэшвилла» (3:0) при 22 отраженных бросках. Он лидирует в лиге по числу шатаутов (5), побед (24) и проценту сэйвов (93,0%).