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Хеллибак с 5-м шатаутом в сезоне, Йеспер Боквист с дублем и Шварц с 1+2 – звезды дня в НХЛ

Коннор Хеллибак, Йеспер Боквист и Джейден Шварц – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги игрового дня в лиге. 

Третья звезда – форвард «Сиэтла» Джейден Шварц с 3 (1+2) очками в матче с «Ютой» (5:2). 

Вторая звезда – форвард «Флориды» Йеспер Боквист с дублем в ворота «Рейнджерс» (5:3). 

Первая звезда – вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак, сыгравший на ноль против «Нэшвилла» (3:0) при 22 отраженных бросках. Он лидирует в лиге по числу шатаутов (5), побед (24) и проценту сэйвов (93,0%). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoСиэтл
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