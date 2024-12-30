Форвард «Автомобилиста» Волк выбыл до конца сезона из-за травмы. У него 6 очков в 17 матчах чемпионата
Кертис Волк пропустит остаток сезона из-за травмы.
Об этом сообщил директор «Автомобилиста» Максим Рябков.
«К сожалению, Кертис Волк закончил сезон. Мы старались это сохранять в тайне: в Череповце, когда играли «6 на 5», он получил повреждение того же колена, что и в матче с «Барысом» в ноябре.
После этого стало понятно, что без операции невозможно двигаться дальше. И московские, и немецкие специалисты оценили сроки восстановления в четыре-шесть месяцев.
Умышленно не анонсировали потерю Волка, иначе усложнились бы переговоры и с клубами, и с игроками, если бы было понимание, что у нас жесткая необходимость и жесткий цейтнот», – сказал директор «Автомобилиста» Максим Рябков.
В этом сезоне Волк набрал 6 (3+3) очков в 17 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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