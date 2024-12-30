Форвард «Автомобилиста» Волк выбыл до конца сезона из-за травмы. У него 6 очков в 17 матчах чемпионата

Кертис Волк пропустит остаток сезона из-за травмы.

Об этом сообщил директор «Автомобилиста» Максим Рябков.

«К сожалению, Кертис Волк закончил сезон. Мы старались это сохранять в тайне: в Череповце, когда играли «6 на 5», он получил повреждение того же колена, что и в матче с «Барысом» в ноябре.

После этого стало понятно, что без операции невозможно двигаться дальше. И московские, и немецкие специалисты оценили сроки восстановления в четыре-шесть месяцев.

Умышленно не анонсировали потерю Волка, иначе усложнились бы переговоры и с клубами, и с игроками, если бы было понимание, что у нас жесткая необходимость и жесткий цейтнот», – сказал директор «Автомобилиста » Максим Рябков .

В этом сезоне Волк набрал 6 (3+3) очков в 17 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .