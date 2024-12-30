Гатиятулин о поражении от «Северстали»: «Слабая реализация моментов у «Ак Барса». Как только начинали играть не как договаривались, соперник перехватывал инициативу»

Анвар Гатиятулин высказался после поражения от «Северстали».

«Ак Барс» уступил 2:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

– Прошлый матч в Череповце для нас сложился не очень удачно, наделали много ошибок.

Мы учитывали это при подготовке к сегодняшнему матчу, в большей степени удалось донести это до ребят, как и в каких моментах нужно сыграть. Но реализация моментов была слабой.

– Игроки признавались, что вы предупреждали команду о третьем отрезке «Северстали», что соперник включит скорости. Почему все же не получилось провести третий отрезок удачно?

– В третьем нам было уже тяжелее, мы понимали, что они добавляют и во втором периоде, это было и в прошлом матче.

Когда мы правильно играли, не давали ничего создать сопернику. Но как только начинали играть не как договаривались, соперник перехватывал инициативу. Это же случилось в третьем периоде.

– Этот матч подтвердил мысли, которые были у штаба после игры в Череповце, или вы получили новые выводы?

– Здесь больше речь об игровой дисциплине, потому что соперник наказывал за ошибки.

Мы знали, как они играют, и когда выполняли задание, не давали ничего создать. Как только делали что-то другое, у наших ворот возникали моменты, – сказал главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин .