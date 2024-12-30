Гатиятулин о поражении от «Северстали»: «Слабая реализация моментов у «Ак Барса». Как только начинали играть не как договаривались, соперник перехватывал инициативу»
«Ак Барс» уступил 2:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Прошлый матч в Череповце для нас сложился не очень удачно, наделали много ошибок.
Мы учитывали это при подготовке к сегодняшнему матчу, в большей степени удалось донести это до ребят, как и в каких моментах нужно сыграть. Но реализация моментов была слабой.
– Игроки признавались, что вы предупреждали команду о третьем отрезке «Северстали», что соперник включит скорости. Почему все же не получилось провести третий отрезок удачно?
– В третьем нам было уже тяжелее, мы понимали, что они добавляют и во втором периоде, это было и в прошлом матче.
Когда мы правильно играли, не давали ничего создать сопернику. Но как только начинали играть не как договаривались, соперник перехватывал инициативу. Это же случилось в третьем периоде.
– Этот матч подтвердил мысли, которые были у штаба после игры в Череповце, или вы получили новые выводы?
– Здесь больше речь об игровой дисциплине, потому что соперник наказывал за ошибки.
Мы знали, как они играют, и когда выполняли задание, не давали ничего создать. Как только делали что-то другое, у наших ворот возникали моменты, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий