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  • Никитин об удалении Мельничука: «Шайба летела к нам на скамейку, Алексей ее ловил, чтобы никому не попало в лицо. Была рука за территорией лавки? Лайнсмен сказал – была, главный судья поверил»
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Никитин об удалении Мельничука: «Шайба летела к нам на скамейку, Алексей ее ловил, чтобы никому не попало в лицо. Была рука за территорией лавки? Лайнсмен сказал – была, главный судья поверил»

Игорь Никитин прокомментировал удаление Алексея Мельничука в игре со СКА.

«Локомотив» обыграл петербуржцев (3:2) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

В середине второго периода при счете 2:1 запасной голкипер ярославцев Алексей Мельничук получил штраф за то, что отбил шайбу, летящую над площадкой параллельно борту.

– В середине второго периода, когда Мельничук сыграл со скамейки – разобрались, что произошло в этом эпизоде?

– Сейчас прямо не могу сказать. Шайба летела к нам на лавку, я ее тоже видел. Алексей ее просто ловил, чтобы никому не попало в лицо. Была ли там рука за территорией лавки? Лайнсмен сказал, что была. Верим? Главный судья поверил.

Радулов мог положить 5 штук как будто бы сегодня, и он в принципе с первого по 17-й сезон обязательно забрасывает СКА. В чем его феномен?

– Здесь у Сани родители сегодня были, наверное, нельзя было проиграть. Но это генетика, однозначно – в таком возрасте сохранять не только силы, но и страсть.

Ну и партнеры сегодня здорово помогали, подчищали в моментах, где он переигрывал. В хоккее, думаю, Саня не смог бы состояться, если бы не играл с классными партнерами.

Паника подписали накануне, при том, что вы и так лидеры и у вас и так все хорошо. Не опасаетесь поговорки, что лучшее – враг хорошего?

– Мы не испытываем иллюзий, что у нас все хорошо. То, что мы на первом месте, ничего вообще не значит в плей-офф.

Сильных хоккеистов и сильных людей конкуренция должна мотивировать, а не сковывать. Мы уверены в своих парнях, знаем что они сильные, поэтому, думаю, это будет мотивация.

– Как команда проводила перерыв на игры сборных и насколько фактор свежести сыграл сегодня? У СКА в сборной было гораздо больше игроков.

– Я понимаю. Не то, что бы это только проблемы СКА – я сам достаточно в сборной отработал. Мы на это внимания не обращали, мы провели сборы в Сочи. Так что особой свежести не было, были двухразовые тренировки.

Достаточно жестко потрудились. Про свою команду скажу – у нас свежести не было, так что парни молодчики, что смогли выиграть, – сказал главный тренер «Локомотива».

Так СКА еще не получал большинство: запасного вратаря «Локо» удалили за сэйв на скамейке

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт СКА
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