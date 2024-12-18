Никитин об удалении Мельничука: «Шайба летела к нам на скамейку, Алексей ее ловил, чтобы никому не попало в лицо. Была рука за территорией лавки? Лайнсмен сказал – была, главный судья поверил»
«Локомотив» обыграл петербуржцев (3:2) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
В середине второго периода при счете 2:1 запасной голкипер ярославцев Алексей Мельничук получил штраф за то, что отбил шайбу, летящую над площадкой параллельно борту.
– В середине второго периода, когда Мельничук сыграл со скамейки – разобрались, что произошло в этом эпизоде?
– Сейчас прямо не могу сказать. Шайба летела к нам на лавку, я ее тоже видел. Алексей ее просто ловил, чтобы никому не попало в лицо. Была ли там рука за территорией лавки? Лайнсмен сказал, что была. Верим? Главный судья поверил.
– Радулов мог положить 5 штук как будто бы сегодня, и он в принципе с первого по 17-й сезон обязательно забрасывает СКА. В чем его феномен?
– Здесь у Сани родители сегодня были, наверное, нельзя было проиграть. Но это генетика, однозначно – в таком возрасте сохранять не только силы, но и страсть.
Ну и партнеры сегодня здорово помогали, подчищали в моментах, где он переигрывал. В хоккее, думаю, Саня не смог бы состояться, если бы не играл с классными партнерами.
– Паника подписали накануне, при том, что вы и так лидеры и у вас и так все хорошо. Не опасаетесь поговорки, что лучшее – враг хорошего?
– Мы не испытываем иллюзий, что у нас все хорошо. То, что мы на первом месте, ничего вообще не значит в плей-офф.
Сильных хоккеистов и сильных людей конкуренция должна мотивировать, а не сковывать. Мы уверены в своих парнях, знаем что они сильные, поэтому, думаю, это будет мотивация.
– Как команда проводила перерыв на игры сборных и насколько фактор свежести сыграл сегодня? У СКА в сборной было гораздо больше игроков.
– Я понимаю. Не то, что бы это только проблемы СКА – я сам достаточно в сборной отработал. Мы на это внимания не обращали, мы провели сборы в Сочи. Так что особой свежести не было, были двухразовые тренировки.
Достаточно жестко потрудились. Про свою команду скажу – у нас свежести не было, так что парни молодчики, что смогли выиграть, – сказал главный тренер «Локомотива».
Так СКА еще не получал большинство: запасного вратаря «Локо» удалили за сэйв на скамейке
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