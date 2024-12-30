Овечкин забросил 17 шайб в первых 20 играх в текущей регулярке НХЛ. Это его 2-й результат на таком отрезке за 20 сезонов в лиге
Александр Овечкин забросил 17 шайб в 20 играх в текущей регулярке НХЛ.
Капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Детройтом» (2:4), забив во второй игре подряд после травмы, из-за которой он пропустил более месяца.
На счету 39-летнего россиянина стало 27 (17+10) очков в 20 играх в текущем сезоне при полезности «+16».
17 голов в первых 20 играх – второй результат для Овечкина на таком отрезке за 20 сезонов в лиге.
Больше было только в сезоне-2009/10 (18 в 20), столько же – в сезоне-2013/14 (17 в 20).
Овечкин забил 870-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 24 шайбы
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем