Семин про Овечкина: «Уникальный человек, не с этой планеты, и все давно это знают. Может, немного не те скорости, но он умеет бросать и сильно, и точно»

Александр Семин заявил, что Александр Овечкин показывает великолепный хоккей.

Капитан «Вашингтона», забивший гол в матче против «Торонто», идет на втором месте в истории НХЛ по количеству шайб в регулярных чемпионатах (869 голов), уступая только Уэйну Гретцки (894).

«Я ничему не удивляюсь, когда речь идет об Александре.

Может быть, у него уже немного не те скорости, но он один из тех, кто умеет бросать и сильно, и точно.

В своем возрасте он показывает великолепную игру. Он уникальный человек, не с этой планеты, и все давно это знают», – сказал бывший нападающий «Вашингтона » Александр Семин .