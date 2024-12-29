Семин про Овечкина: «Уникальный человек, не с этой планеты, и все давно это знают. Может, немного не те скорости, но он умеет бросать и сильно, и точно»
Александр Семин заявил, что Александр Овечкин показывает великолепный хоккей.
Капитан «Вашингтона», забивший гол в матче против «Торонто», идет на втором месте в истории НХЛ по количеству шайб в регулярных чемпионатах (869 голов), уступая только Уэйну Гретцки (894).
«Я ничему не удивляюсь, когда речь идет об Александре.
Может быть, у него уже немного не те скорости, но он один из тех, кто умеет бросать и сильно, и точно.
В своем возрасте он показывает великолепную игру. Он уникальный человек, не с этой планеты, и все давно это знают», – сказал бывший нападающий «Вашингтона» Александр Семин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
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