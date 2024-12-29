Михаил Анисин: «Если бы Гретцки стал главным в Канаде, пошло бы потепление с Россией. Уэйн и Овечкин могли бы договориться о новой Суперсерии»

Михаил Анисин считает, что Россия и Канада должны дружить через спорт.

– Вы слышали о том, что Дональд Трамп предложил Уэйну Гретцки баллотироваться в премьер-министры Канады со словами «Сейчас мы устроим ему драфт»? Новый президент США думает, что Гретцки будет лучше управлять канадцами, чем сейчас Трюдо.

– Да, об этом писали в новостях. Жаль, что Гретцки отказался.

Я думаю, если бы он стал главным человеком в Канаде, то пошло бы потепление между нашими странами. Как мой отец Вячеслав Анисин сыграл в Суперсерии-1972 – и это изменило отношение между СССР и Канадой.

Я уверен, что Гретцки и Александр Овечкин могли бы договориться о новой Суперсерии.

А вообще, надо убирать политику в сторону. Наши хоккейные страны должны дружить через спорт, – сказал обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин.

Трамп о Гретцки: «Сказал ему: «Почему бы тебе не выдвинуться на пост премьера Канады, который вскоре будет называться «губернатор Канады»?» Он не проявил интереса»