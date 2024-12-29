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  • Михаил Анисин о погоне Овечкина: «Это великая победа России. Круто, когда русский хоккеист станет лучшим снайпером главной хоккейной лиги Северной Америки»
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Михаил Анисин о погоне Овечкина: «Это великая победа России. Круто, когда русский хоккеист станет лучшим снайпером главной хоккейной лиги Северной Америки»

Михаил Анисин оценил значимость погони Александра Овечкина за рекордом НХЛ по голам.

Капитан «Вашингтона», забивший гол в матче против «Торонто», идет на втором месте в истории НХЛ по количеству шайб в регулярных чемпионатах (869 голов), уступая только Уэйну Гретцки (894).

Александр Овечкин близок к рекорду Гретцки. Как вы думаете, сможет ли капитан «Вашингтона» обогнать Уэйна уже в этом сезоне?

– Я пристально слежу за этой гонкой. Овечкин, как всегда, хорош. Видели его 15 голов в первых 18 матчах? Может и в этом сезоне обогнать, да. А если что, у него контракт еще на полтора года.

Когда Овечкин обгонит Гретцки, – это станет знаковым событием для мирового спорта.

Если убрать в сторону политику, то уже будет круто, когда русский хоккеист станет лучшим снайпером главной хоккейной лиги Северной Америки, которой почти 110 лет.

Рекорд Овечкина – это великая победа России, – сказал обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoМихаил Анисин
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
logoМатч ТВ
logoНХЛ
logoВашингтон
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