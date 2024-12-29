Робинсон про слухи о возможном обмене из «Трактора»: «Я говорил с руководством: все честны и откровенны. Мне нравится здесь, рад остаться, чтобы помочь команде стать лучше»
Бадди Робинсон прокомментировал слухи о возможном обмене из «Трактора».
Перед дедлайном в КХЛ появлялась информация о готовности уральского клуба обменять хоккеиста.
– Следили ли за новостями в день дедлайна?
– Да, трудно не видеть некоторые вещи. Я говорил с руководством и своим представителем: все честны и откровенны. Я знаю, что это бизнес.
Я счастлив быть здесь. Я в «Тракторе» уже второй сезон – мне здесь нравится.
Вы делаете все возможное, чтобы этого не случилось, но если произойдет, то произойдет. Я рад остаться в «Тракторе» до конца сезона, чтобы помочь команде стать лучше, – сказал Бадди Робинсон.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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