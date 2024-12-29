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«Вашингтон» имеет лучшие шансы выиграть Кубок Стэнли прямо сейчас (MoneyPuck)

«Вашингтон» является главным претендентом на Кубок Стэнли по данным MoneyPuck.

Сайт хоккейной статистики обновил показатели о шансах команд лиги выиграть трофей по состоянию на 29 декабря.

«Кэпиталс» имеет лучшие шансы завоевать Кубок Стэнли на данный момент – такая вероятность оценивается 10,9%. При этом проход клубом во второй раунд оценивается в 64%, в третий раунд – 35,6, в финал – 19,4%.

Статистическая модель дает 10% вероятности на титул «Вегасу» и «Нью-Джерси». Шансы «Эдмонтона» оцениваются в 9,5%, «Тампа» – в 8,7%.

Команда тренера Спенсера Карбери занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 50 баллов в 35 матчах.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: MoneyPuck
logoВашингтон
logoКубок Стэнли
logoНХЛ
logoАлександр Овечкин
logoСпенсер Карбери
logoВегас
logoНью-Джерси
logoТампа-Бэй
logoЭдмонтон
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