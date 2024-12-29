«Вашингтон» имеет лучшие шансы выиграть Кубок Стэнли прямо сейчас (MoneyPuck)

«Вашингтон» является главным претендентом на Кубок Стэнли по данным MoneyPuck.

Сайт хоккейной статистики обновил показатели о шансах команд лиги выиграть трофей по состоянию на 29 декабря.

«Кэпиталс» имеет лучшие шансы завоевать Кубок Стэнли на данный момент – такая вероятность оценивается 10,9%. При этом проход клубом во второй раунд оценивается в 64%, в третий раунд – 35,6, в финал – 19,4%.

Статистическая модель дает 10% вероятности на титул «Вегасу » и «Нью-Джерси ». Шансы «Эдмонтона » оцениваются в 9,5%, «Тампа » – в 8,7%.

Команда тренера Спенсера Карбери занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 50 баллов в 35 матчах.