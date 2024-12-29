«Спартак» обыграл «Витязь» – 4:2. Рубцов сделал дубль, у новичка Перлини – ассист

«Спартак» обыграл «Витязь» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу красно-белых.

Две шайбы в их составе забросил Герман Рубцов . На его счету стало 13 (9+4) очков в 38 играх. Новичок команды Брендан Перлини сделал голевую передачу.

«Спартак » вышел на второе место в Западной конференции, набрав 55 баллов за 39 игр.

«Витязь » потерпел два поражения подряд. Команда занимает девятое место на Западе, имея 36 очков после 39 проведенных встреч.

Следующий матч «Спартак» проведет в Череповце против «Северстали» 6 января. «Витязь» сыграет в гостях с «Куньлунем» 3 января.