«Спартак» обыграл «Витязь» – 4:2. Рубцов сделал дубль, у новичка Перлини – ассист
«Спартак» обыграл «Витязь» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу красно-белых.
Две шайбы в их составе забросил Герман Рубцов. На его счету стало 13 (9+4) очков в 38 играх. Новичок команды Брендан Перлини сделал голевую передачу.
«Спартак» вышел на второе место в Западной конференции, набрав 55 баллов за 39 игр.
«Витязь» потерпел два поражения подряд. Команда занимает девятое место на Западе, имея 36 очков после 39 проведенных встреч.
Следующий матч «Спартак» проведет в Череповце против «Северстали» 6 января. «Витязь» сыграет в гостях с «Куньлунем» 3 января.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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