Кравец о 4:2 со «Спартаком»: «Одна из лучших игр «Куньлуня» в сезоне. Сегодня была и команда, и мастерство, и красивые голы»

Михаил Кравец оценил победу «Куньлуня» над «Спартаком» (4:2).

– Мы вернулись после небольшого перерыва – неделю не играли, отдыхали и тренировались. Молодцы, что сразу вошли в игру, включились и на протяжении трех периодов выполняли запланированную работу. Несмотря на быстрый гол, мы не опустили руки и продолжали играть в свой хоккей и гнуть свою линию – каждое звено делало свою работу правильно, и считаю, что мы победили по делу.

Горжусь всеми ребятами начиная от вратаря и заканчивая бригадой меньшинства – молодцы, все компоненты были отработаны правильно. Болельщиков с победой, двигаемся дальше!

– С такой игрой, как сегодня, почему «Спартак» на втором месте, а «Куньлунь» вне зоны плей-офф?

– Это всего лишь одна игра. Тем более что так играть мы начали совсем недавно – появилась небольшая стабильность и выполнение моих требований. Все делают свою работу, но не всегда у нас это получалось – чаще получалось даже на выезде, чем дома. Но сейчас, может быть, появилась стабильность, которая приносит результат. Наша strong mentality, «внутренняя голова» – ребята стали более сильными и, несмотря на счет, находят в себе силы забивать и выигрывать.

– Можно ли назвать этот матч лучшим для «Куньлуня» в сезоне?

– Одна из лучших, у нас было много хороших игр. Если взять последние три игры, то это – лучшая, да. Сегодня была и команда, и мастерство, и красивые голы, и 11 бросков мы заблокировали в третьем периоде – по всем этим компонентам, да, – сказал тренер «Куньлуня».