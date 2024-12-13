Валерий Каменский: «Хоккей без России – полуфабрикат. Допуск ребят на юношеские и молодежные соревнования возможен только на наших условиях, такое мое мнение»
Валерий Каменский высказался о бане российских хоккеистов на международной арене.
Сборные России всех возрастов не принимают участия в чемпионатах мира с весны 2022 года.
«Сейчас у нас ведется работа, чтобы наших ребят допустить на юношеские, молодежные международные соревнования. ФХР работает над этим, и это возможно только на наших условиях. Такое мое мнение.
Понятно, что организаторы и телекомпании несут большие убытки из‑за отсутствия сборной России, потому что в спортивном плане хоккей без нас – это полуфабрикат», – сказал вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.
Гендиректор ФХР об отстранении России: «Формулировка ИИХФ – фуфло, чисто политическое решение. Вспомните Израиль – отстранение быстро откатили»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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