Валерий Каменский высказался о бане российских хоккеистов на международной арене.

Сборные России всех возрастов не принимают участия в чемпионатах мира с весны 2022 года.

«Сейчас у нас ведется работа, чтобы наших ребят допустить на юношеские, молодежные международные соревнования. ФХР работает над этим, и это возможно только на наших условиях. Такое мое мнение.

Понятно, что организаторы и телекомпании несут большие убытки из‑за отсутствия сборной России, потому что в спортивном плане хоккей без нас – это полуфабрикат», – сказал вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский .

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