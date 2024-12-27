Ротенберг принес бутылку шампанского на пресс-конференцию, выпил бокал и поздравил с наступающим Новым годом
Роман Ротенберг открыл бутылку шампанского на пресс-конференции.
После игры «Сочи» (5:4) главный тренер СКА поздравил с наступающим Новым годом, открыл бутылку и выпил бокал. После этого Ротенберг передал бутылку журналистам, а сам приступил к ответам на вопросы о прошедшем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Всех с наступающим, поздравляю. Хочу пожелать в будущем году всем здоровья, удачи и больше ярких игр, хоккея и меньше ударов в голову. Чтобы наши игроки, ребята, мастера хоккея радовали болельщиков», – сказал Ротенберг.
Опубликовано: Sports
Источник: «Бизнес Online»
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