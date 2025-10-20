Рыбин об Овечкине: «Если забьет 41 шайбу в 40 лет – будет супер. Саша уверенно шел в том году – главное, чтобы здоровье не подвело»

Максим Рыбин оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона » отстает на 41 шайбу по голам в НХЛ с учетом плей-офф (975 против 1016).

– Овечкин забросил первую шайбу в текущем сезоне и 898-ю в регулярках НХЛ, прервав четырехматчевую «сухую» серию. Как думаете, с чем было связано отсутствие голов у Александра на старте сезона?

– Ничего страшного. Бывает, что не задался старт. Два года назад тоже старт был совсем слабый, но потом Саша раскачался. Мы тоже не забываем, что все равно годы берут свое. Понятно, что он наберет свою форму. Сделает это за счет игр в том числе. Не думаю, что этому прямо много внимания нужно уделять.

– Овечкин немного приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф. Осталась 41 шайба. Как считаете, Александр способен в текущем сезоне перейти данный рубеж?

– Не знаю… Сложно сказать. Это как прогноз погоды давать. Но 41 – это тоже очень весомый [показатель]. Если он в 40 лет забьет 41 шайбу – это будет прямо вау! Суперрезультат! Немножко сложно, но технически это возможно. Особенно учитывая, как до травмы в том году Саша так уверенно шел, так уверенно забивал. Если сейчас он опять же встанет в эту колею, то все может быть. Зная Сашу, действительно, все может быть.

– Что, по-вашему, может помешать Овечкину удержать высокий уровень в этом сезоне?

– Только возраст. Возраст. Дай бог, чтобы здоровье не подвело и травм не было. А так, 40 лет – это уже все-таки круто, но он продолжает играть, и мы все хотим, чтобы он не останавливался и стал единоличным чемпионом или рекордсменом. Понятно, что все мы будем за это болеть. Дай бог, чтобы получилось, – сказал бывший форвард клубов FONBET КХЛ Максим Рыбин .

Почему Овечкин так мало забивает?