«Спартак» подписал контракт с Чибисовым до 2025 года. Вице-чемпион ОИ-2022 был в клубе на просмотре
«Спартак» подписал контракт с Андреем Чибисовым.
Двустороннее соглашение с 31-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2024/25. Ранее Чибисов был в клубе на просмотровом контракте.
Он пропустил прошлый сезон из-за проблем со здоровьем, но после реабилитации был допущен к тренировкам и матчам.
Чибисов провел 445 матчей в КХЛ за «Металлург», «Ак Барс» и «Югру», набрав 182 (81+101) очка, а в 2022 году стал финалистом Кубка Гагарина и серебряным призером Олимпийских игр в сборной России под руководством Алексея Жамнова.
Также нападающий провел сезон в системе «Виннипега», сыграв два матча в регулярном чемпионате НХЛ.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
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