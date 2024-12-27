«Спартак» подписал контракт с Чибисовым до 2025 года. Вице-чемпион ОИ-2022 был в клубе на просмотре

«Спартак» подписал контракт с Андреем Чибисовым.

Двустороннее соглашение с 31-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2024/25. Ранее Чибисов был в клубе на просмотровом контракте.

Он пропустил прошлый сезон из-за проблем со здоровьем, но после реабилитации был допущен к тренировкам и матчам.

Чибисов провел 445 матчей в КХЛ за «Металлург», «Ак Барс» и «Югру», набрав 182 (81+101) очка, а в 2022 году стал финалистом Кубка Гагарина и серебряным призером Олимпийских игр в сборной России под руководством Алексея Жамнова.

Также нападающий провел сезон в системе «Виннипега», сыграв два матча в регулярном чемпионате НХЛ.