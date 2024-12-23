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Генменеджер «Монреаля» в разговоре с Ротенбергом: «Хоккейные люди замечают отсутствие России. На ЧМ U18 было лишь несколько хороших матчей»

Кент Хьюз заявил, что хоккейное сообщество ощущает отсутствие России на турнирах.

Генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз, специальный советник Винсент Лекавалье и скаут Николай Бобров посетили два матча СКА против «Локомотива» (2:3) и «Торпедо» (6:4) в Фонбет чемпионате КХЛ.

За петербуржцев выступает 19-летний Иван Демидов, который выбран «Монреалем» под общим пятым номером на драфте НХЛ-2024.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг опубликовал видео встречи с представителями «Канадиенс».

«Мы говорили об этом в интервью. Хоккейные люди, профессионалы, которые посещают юношеские и молодежные турниры, замечают отсутствие России.

Даже при взгляде на сетку чемпионата мира U18, к сожалению, видишь всего лишь несколько хороших игр», – сказал Кент Хьюз.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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