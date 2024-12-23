Генменеджер «Монреаля» в разговоре с Ротенбергом: «Хоккейные люди замечают отсутствие России. На ЧМ U18 было лишь несколько хороших матчей»

Кент Хьюз заявил, что хоккейное сообщество ощущает отсутствие России на турнирах.

Генеральный менеджер «Монреаля » Кент Хьюз, специальный советник Винсент Лекавалье и скаут Николай Бобров посетили два матча СКА против «Локомотива» (2:3) и «Торпедо» (6:4) в Фонбет чемпионате КХЛ .

За петербуржцев выступает 19-летний Иван Демидов, который выбран «Монреалем» под общим пятым номером на драфте НХЛ-2024.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг опубликовал видео встречи с представителями «Канадиенс».

«Мы говорили об этом в интервью. Хоккейные люди, профессионалы, которые посещают юношеские и молодежные турниры, замечают отсутствие России.

Даже при взгляде на сетку чемпионата мира U18, к сожалению, видишь всего лишь несколько хороших игр», – сказал Кент Хьюз.