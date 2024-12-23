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Лекавалье о России и СКА: «Мы видим разницу. Изменения в стране, восторг болельщиков – приятно видеть. 20 лет назад все было не так»

Винсент Лекавалье поделился впечателениями о России.

Винсент Лекавалье, являющийся специальным советником «Монреаля», вместе с генеральным менеджером клуба Кентом Хьюзом и скаутом Николаем Бобровым посетили Санкт-Петербург и побывали на двух матчах СКА против «Локомотива» (2:4) и «Торпедо» (6:4).

За петербуржцев выступает 19-летний Иван Демидов, который выбран «Монреалем» под общим пятым номером на драфте НХЛ-2024.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг опубликовал видео встречи с представителями «Канадиенс».

«Мы определенно видим разницу. Конечно, мы здесь всего пару дней, но изменения в стране за 20 лет и тот восторг, с которым болельщики смотели игру – приятно видеть.

Мне кажется, 20 лет назад все было не так. Это очень хорошо, безусловно», – сказал Винсент Лекавалье.

В сезоне-2004/05 в период локаута Лекавалье играл за «Ак Барс».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoВинсент Лекавалье
logoКХЛ
logoСКА
logoНХЛ
logoМонреаль
logoАк Барс
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