Кросби делит с Хоу 5-е место в истории НХЛ по числу ассистов за одну команду (1023). Рекорд у Бурка – 1111
Сидни Кросби делит 5-е место в истории НХЛ по числу ассистов за одну команду.
Капитан «Питтсбурга» отметился результативной передачей в матче с «Торонто» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
В текущем сезоне на счету 37-летнего канадца стало 27 (8+19) очков в 29 играх. За карьеру в рамках регулярок – 1623 (600+1023) очка в 1301 игре.
По числу результативных передач за одну команду Кросби сравнялся с Горди Хоу (1023, «Детройт», 1687 игр).
Выше идут Рэй Бурк (1111, «Бостон», 1518 игр), Уэйн Гретцки (1086, «Эдмонтон», 696 игр), Стив Айзерман (1063, «Детройт», 1514 игр) и Марио Лемье (1033, «Питтсбург», 915 игр).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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