Кросби делит с Хоу 5-е место в истории НХЛ по числу ассистов за одну команду (1023). Рекорд у Бурка – 1111

Сидни Кросби делит 5-е место в истории НХЛ по числу ассистов за одну команду.

Капитан «Питтсбурга » отметился результативной передачей в матче с «Торонто» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ .

В текущем сезоне на счету 37-летнего канадца стало 27 (8+19) очков в 29 играх. За карьеру в рамках регулярок – 1623 (600+1023) очка в 1301 игре.

По числу результативных передач за одну команду Кросби сравнялся с Горди Хоу (1023, «Детройт», 1687 игр).

Выше идут Рэй Бурк (1111, «Бостон », 1518 игр), Уэйн Гретцки (1086, «Эдмонтон», 696 игр), Стив Айзерман (1063, «Детройт», 1514 игр) и Марио Лемье (1033, «Питтсбург», 915 игр).