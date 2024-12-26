Новиков об игре КХЛ в Ташкенте: «Решение верное, это пропаганда хоккея, миссионерство определенное. Город хлебный, но лететь далеко. Удивился, что там приличный дворец спорта»
Минский клуб сыграл с командой тренера Алексея Жамнова (2:3 ОТ) на «Хумо-Арене» в Узбекистане в рамках KHL World Games.
«Мне неудобно обсуждать эту игру, потому что решение о ее проведении абсолютно верно и правильно. Это и пропаганда хоккея, и миссионерство определенное. Матч удался.
Я с удивлением для себя увидел, что в Ташкенте очень приличный дворец спорта. Мы, ветераны «Спартака», все смотрели этот матч. Все это очень правильно, двух мнений здесь быть не может.
Спасибо минскому «Динамо» за то, что согласились на эту игру. Ташкент хоть город хлебный, но лететь до него далеко. Это влечет за собой сбой режима.
И спартаковцы тоже молодцы. Всем ставлю максимальную оценку!» – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.
КХЛ провела матч в Ташкенте – и с ним куча проблем: лед, освещение, 10 минут без трансляции
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