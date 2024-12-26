Новиков об игре КХЛ в Ташкенте: «Решение верное, это пропаганда хоккея, миссионерство определенное. Город хлебный, но лететь далеко. Удивился, что там приличный дворец спорта»

Юрий Новиков высказался об игре «Спартака» и минского «Динамо» в Ташкенте.

Минский клуб сыграл с командой тренера Алексея Жамнова (2:3 ОТ) на «Хумо-Арене» в Узбекистане в рамках KHL World Games.

«Мне неудобно обсуждать эту игру, потому что решение о ее проведении абсолютно верно и правильно. Это и пропаганда хоккея, и миссионерство определенное. Матч удался.

Я с удивлением для себя увидел, что в Ташкенте очень приличный дворец спорта. Мы, ветераны «Спартака », все смотрели этот матч. Все это очень правильно, двух мнений здесь быть не может.

Спасибо минскому «Динамо » за то, что согласились на эту игру. Ташкент хоть город хлебный, но лететь до него далеко. Это влечет за собой сбой режима.

И спартаковцы тоже молодцы. Всем ставлю максимальную оценку!» – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

КХЛ провела матч в Ташкенте – и с ним куча проблем: лед, освещение, 10 минут без трансляции