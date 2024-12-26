  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Новиков об игре КХЛ в Ташкенте: «Решение верное, это пропаганда хоккея, миссионерство определенное. Город хлебный, но лететь далеко. Удивился, что там приличный дворец спорта»
0

Новиков об игре КХЛ в Ташкенте: «Решение верное, это пропаганда хоккея, миссионерство определенное. Город хлебный, но лететь далеко. Удивился, что там приличный дворец спорта»

Юрий Новиков высказался об игре «Спартака» и минского «Динамо» в Ташкенте.

Минский клуб сыграл с командой тренера Алексея Жамнова (2:3 ОТ) на «Хумо-Арене» в Узбекистане в рамках KHL World Games.

«Мне неудобно обсуждать эту игру, потому что решение о ее проведении абсолютно верно и правильно. Это и пропаганда хоккея, и миссионерство определенное. Матч удался.

Я с удивлением для себя увидел, что в Ташкенте очень приличный дворец спорта. Мы, ветераны «Спартака», все смотрели этот матч. Все это очень правильно, двух мнений здесь быть не может.

Спасибо минскому «Динамо» за то, что согласились на эту игру. Ташкент хоть город хлебный, но лететь до него далеко. Это влечет за собой сбой режима.

И спартаковцы тоже молодцы. Всем ставлю максимальную оценку!» – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

КХЛ провела матч в Ташкенте – и с ним куча проблем: лед, освещение, 10 минут без трансляции

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoКХЛ
logoЮрий Новиков
logoДинамо Минск
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ провела матч в Ташкенте – и с ним куча проблем: лед, освещение, 10 минут без трансляции
8123 декабря, 05:20
Кожевников о визите боссов «Монреаля» в Петербург: «Каждому клубу КХЛ надо пытаться идти по пути СКА и налаживать народную дипломатию с «подшефными» клубами НХЛ»
2723 декабря, 04:50
Голдобин о следующем вынесенном матче КХЛ: «В Дубае было бы круто! И задержаться на недельку. Можно и в Белград»
222 декабря, 19:56
Рекомендуем
Главные новости
МЧМ-2025. Швеция играет со Словакией, США против Германии
3023 минуты назадLive
Роман Ротенберг: «Были моменты, когда меня хотели вытащить из хоккея, но не смогли. Это любовь на всю жизнь, в 10 лет начал кататься, 33 года я каждый день на льду»
1937 минут назад
КХЛ. «Трактор» проиграл «Автомобилисту», «Сибирь» победила «Барыс»
4949 минут назад
Михайлов о травме Кузнецова в игре с ЦСКА: «Трагедия для СКА. Даже не обратил внимание, когда это произошло – он был незаметен в первом периоде»
5сегодня, 15:57
Алексей Терещенко: «Уровень вратарей в КХЛ снизился, самые сильные россияне играют в НХЛ. Все упирается в работу, хорошего голкипера сиюминутно воспитать не получится»
6сегодня, 15:26
Щитов о травме Кузнецова: «Не думаю, что Провольнев планировал «убивать», Евгений головой въехал ему в спину, на мой взгляд. В КХЛ сейчас нет грязных игроков»
5сегодня, 15:12
Кочетков не приедет в «Авангард» из «Каролины», сообщил «Матч ТВ»: «Права отданы чисто в нагрузку»
11сегодня, 14:42
Плющев о травме Кузнецова: «Странно, почему КХЛ не оберегает звезд. Судьи вдруг перестали давать штрафы за удары в голову. Кто будет играть, когда всех перекалечат?»
33сегодня, 14:12
Овечкин – самый упоминаемый спортсмен в российских СМИ в 2024 году. Медведев – 2-й, Дзюба – 3-й, Сафонов – 4-й, Махачев – 11-й, фигуристов нет в топ-30 («Медиалогия»)
50сегодня, 13:22
«Авангард» обменял Заседу в «Витязь», получив права на Кочеткова из «Каролины». Форвард перешел в омский клуб 2 ноября
32сегодня, 12:57
Ко всем новостям
Последние новости
Бурмистров может подписать контракт с «Динамо». 33-летний форвард не играл в этом сезоне КХЛ («Чемпионат»)
25 минут назад
Галиев о ЦСКА: «Я приехал, чтобы помочь вернуть Кубок Гагарина. Для этого все есть, ребята выиграли девять игр подряд, команда в хорошей форме»
1сегодня, 16:12
Агент Заседы об обмене: «Витязь» получил бесплатное усиление, новый тренер «Авангарда» не видит его как игрока для будущего. Матвей будет играть больше – в первых двух звеньях»
3сегодня, 15:43
«Спартак» продлил контракт с Филиным. Двустороннее соглашение рассчитано до 2027 года
2сегодня, 14:59
Сергей Телегин о книгах: «Триумфальная арка» прекрасна. Всем советую, как и другие романы Ремарка. На очереди – Достоевский, сейчас читаю «Бесы»
2сегодня, 14:28
Новичок «Спартака» Перлини: «Россия и Канада – две самые большие хоккейные державы. Огромная честь приехать сюда и учиться российскому хоккею»
2сегодня, 13:58
Артюхин об «Авангарде»: «Трансферная политика перестала быть мне понятной – одни приходят, другие уходят. Это работа нового руководителя»
2сегодня, 13:45
Загидулин покинет «Нефтехимик» из-за разногласий с главным тренером. Вратаря могут обменять в «Спартак» («Бизнес Online»)
4сегодня, 11:53
Терещенко о поражении СКА: «Не понял замену Заврагина – у ЦСКА первая шайба с рикошета, вторая – с подставления. Но Роману Борисовичу виднее»
8сегодня, 11:28
«Нефтехимик» заключил контракт с Бобковым на 1,5 года. Ранее 33-летний вратарь покинул «Амур»
1сегодня, 11:15
Рекомендуем