Никитин о 0:3 от «Торпедо»: «Локомотив» не стал платить особую цену. Моментов достаточно, просто все академично, медленно. Задача лидеров перевернуть эту страничку»
«Локомотив» дома проиграл со счетом 0:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– В предыдущих играх с «Торпедо» мы были достаточно удачливы, сегодня мы не стали платить особую цену, поэтому такой [счет].
– В последних играх мало голов. Согласны ли с тем, что нет какой-то нацеленности в завершении?
– Согласен. Моментов достаточно. Просто все очень академично и медленно. Мы тоже это видим и понимаем, пытаемся предвосхитить эти события, но человеческая сущность подразумевает личный опыт. Нужно самим пройти через это, чтобы слова от старших товарищей синхронизировались.
– Была пауза между играми, давали отдохнуть некоторым игрокам, кто пропускал прошлый матч, но опять же не смогли забить. Помогло только в плане эмоций?
– Мы дали отдохнуть тем, кто много играет. Хоккей – командный вид спорта, раздевалка одна на всех, передается от одного другому. Задача лидеров в этой ситуации перевернуть эту страничку, но мы пока идем вот так.
– Егор Сурин играет и в центре, и с краю. Где ему лучше?
– Честно говоря, не знаю. Поэтому и пытаемся пропускать парня через все ситуации. Он номинально центральный нападающий, видим, что он достаточно комфортно себя чувствует в обороне.
Пока оборона забирает у него очень много сил, и его сразу в атаке нет. Поэтому мы чередуем: игру он проводит с краю, игру в центре. По-другому рост не проходит.
– Как со здоровьем у Никиты Кирьянова?
– Сейчас с ним разговаривал. Надеемся, что все нормально. Просто неудачное столкновение с бортом, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
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