Козырев о 2:1 с «Трактором»: «Северсталь» здорово сыграла в меньшинстве и в концовке. И в целом контролировала матч»
Андрей Козырев отреагировал на победу «Северстали» над «Трактором» (2:1).
– В преддверии паузы нам хотелось порадовать наших болельщиков победой. Это нам удалось.
Сегодня была хорошая командная игра. Здорово сыграли в меньшинстве и в концовке. И в целом неплохо играли – контролировали матч.
Эта игра даст нам возможность уйти на отдых с хорошим настроением. Подготовиться. Этот отдых нам необходим.
– Насколько важен сейчас отдых? Или, наоборот, команда набрала ход и этот перерыв будет лишним?
– У нас много ребят, которые играли с повреждениями. Эта пауза позволит нам немного перезагрузиться.
– Какие планы на эти дни?
– Мы немного отдохнем, затем будем тренироваться и пройдем медицинское обследование, – сказал главный тренер «Северстали» Козырев после домашнего матча Фонбет Чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Северстали»
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