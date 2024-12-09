Козырев о 2:1 с «Трактором»: «Северсталь» здорово сыграла в меньшинстве и в концовке. И в целом контролировала матч»

Андрей Козырев отреагировал на победу «Северстали» над «Трактором» (2:1).

– В преддверии паузы нам хотелось порадовать наших болельщиков победой. Это нам удалось.

Сегодня была хорошая командная игра. Здорово сыграли в меньшинстве и в концовке. И в целом неплохо играли – контролировали матч.

Эта игра даст нам возможность уйти на отдых с хорошим настроением. Подготовиться. Этот отдых нам необходим.

– Насколько важен сейчас отдых? Или, наоборот, команда набрала ход и этот перерыв будет лишним?

– У нас много ребят, которые играли с повреждениями. Эта пауза позволит нам немного перезагрузиться.

– Какие планы на эти дни?

– Мы немного отдохнем, затем будем тренироваться и пройдем медицинское обследование, – сказал главный тренер «Северстали » Козырев после домашнего матча Фонбет Чемпионата КХЛ.