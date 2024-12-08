  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гру об 1:2 от «Северстали»: «У «Трактора» не было боевого духа на льду, а его надо показывать в каждой игре, чтобы выиграть в КХЛ»
1

Гру об 1:2 от «Северстали»: «У «Трактора» не было боевого духа на льду, а его надо показывать в каждой игре, чтобы выиграть в КХЛ»

Бенуа Гру назвал причины поражения «Трактора» от «Северстали» (1:2).

– Для того, чтобы выиграть матч в КХЛ, надо в каждой игре показывать свой боевой дух.

Также хотелось бы отметить и роль спецбригад, так как если команда играет почти две минуты в большинстве в формате «5 на 3» и не реализует его, то стоит ожидать, что в конце матча придется заплатить за это высокую цену.

– Сегодня «Трактор» не был похож сам на себя. Насколько пауза нужна команде?

– Без сомнения, пауза нужная. Но это не оправдание. Матчей сыграно много. Сегодня вечер достаточно разочаровывающий.

– Не было видно эмоций у игроков, с чем это связываете?

– Об этом я и говорю, что у нас будто не было боевого духа на льду.

– Как оцените игру Микановича? У него сегодня был дебют.

– Сегодня в матче было как минимум два положительных момента. Другаля и Миканович показали много хорошего на льду.

Для них – большой шанс проявить, когда кто-то из игроков основы получает травму, – сказал главный тренер «Трактора» Гру после матча Фонбет Чемпионата КХЛ в Череповце.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Трактора»
logoКХЛ
logoСеверсталь
logoТрактор
logoБенуа Гру
logoДоминик Миканович
logoСергей Другаля
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ. ЦСКА победил «Локомотив», СКА одолел «Барыс», «Салават» в овертайме обыграл «Ак Барс», «Амур» уступил «Адмиралу»
274сегодня, 16:32
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Воробьев про 2:1 с «Локомотивом»: «Матч уровня плей-офф – много борьбы, стыков. Игроки ЦСКА молодцы, что вгрызались в каждую шайбу и реализовали моменты»
4 минуты назад
НХЛ. «Рейнджерс» принимают «Сиэтл», «Тампа» в гостях у «Ванкувера», «Нью-Джерси» против «Колорадо», «Филадельфия» сыграет с «Ютой»
1514 минут назадLive
Ротенберг о КПК на «СКА-Арене»: «Думаю, установим мировой рекорд сборных, России на крытой арене. На открытой установили – на «Газпром Арене»
724 минуты назад
Епанчинцев о 7:5 с «Куньлунем»: «Сибирь» провалила второй период – 4 удаления. Будем наказывать, одни и те же ошибки у одних и тех же»
138 минут назад
Ротенберг об 1:0 с «Барысом»: «СКА было непросто. Я смотрел тренировку соперника – они час готовили тактику. Раньше ставили ЧОП с автоматами, закрывали на цепи – сейчас есть технологии»
1947 минут назад
ЦСКА продлил серию побед до 5 матчей, обыграв «Локомотив». Команда Воробьева – 4-я на Западе
11сегодня, 16:33
КХЛ. ЦСКА победил «Локомотив», СКА одолел «Барыс», «Салават» в овертайме обыграл «Ак Барс», «Амур» уступил «Адмиралу»
274сегодня, 16:32
СКА выиграл 4 из 6 последних матчей. У «Барыса» 8-е поражение подряд
12сегодня, 16:16
«Авангард» интересуется Аймурзиным (Михаил Зислис)
15сегодня, 15:53
В контракте Шестеркина с «Рейнджерс» 85 из 92 млн долларов – подписной бонус. У вратаря полный запрет на перемещения, включая обмены
38сегодня, 15:41
Ко всем новостям
Последние новости
Мамбеталиев о 0:1 от СКА: «Задания сидеть в обороне не было. А что, «Барысу» надо было пропускать голы?»
1сегодня, 16:59
Десятков о 2:4 от «Спартака»: «Витязю» где-то не хватило силенок. Были два чистых выхода в ноль – нужно реализовывать»
сегодня, 16:53
Жамнов о 4:2 с «Витязем»: «Спартак» начал чуть сонно. Потом ребята вернулись в игру, молодцы в целом»
1сегодня, 16:47
Леонтьев за драфт: «Какой смысл держать талантливых хоккеистов, созревших для КХЛ, но не играющих там? Они должны развиваться в клубах, которые заинтересованы в них»
2сегодня, 15:59
Гатиятулин о 2:3 от «Салавата»: «Настоящее дерби. Возможно, «Ак Барсу» не хватило хладнокровия в завершении, и в овертайме не мы воспользовались моментом, а соперник»
сегодня, 15:07
Войнов провел 400-й матч в КХЛ. 34-летний защитник «Торпедо» также выступал за СКА, «Авангард», «Динамо» и «Ак Барс»
4сегодня, 14:58
Проспект «Торонто» Коуэн побил рекорд OHL, набрав очки в 56 матчах подряд. 19-летний форвард превзошел результат Гилмора
1сегодня, 14:41
Ларионов о 3:2 с «Ладой»: «Торпедо» не хватает опыта, чтобы ментально быть более твердыми. У Артамонова и Мисникова завтра МРТ – узнаем, насколько ребята выбыли»
3сегодня, 14:28
Тренер «Лады» Зубов после 2:3 с «Торпедо»: «Отвратительно провели 1-й период, пришлось встряхивать на повышенных тонах. Если куда-то собрались в перерыве – езжайте сразу»
1сегодня, 13:47
«Спартак» одержал третью победу подряд – 4:2 с «Витязем». Пашин набрал 3 (2+1) очка
сегодня, 13:37