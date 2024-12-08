Гру об 1:2 от «Северстали»: «У «Трактора» не было боевого духа на льду, а его надо показывать в каждой игре, чтобы выиграть в КХЛ»

Бенуа Гру назвал причины поражения «Трактора» от «Северстали» (1:2).

– Для того, чтобы выиграть матч в КХЛ, надо в каждой игре показывать свой боевой дух.

Также хотелось бы отметить и роль спецбригад, так как если команда играет почти две минуты в большинстве в формате «5 на 3» и не реализует его, то стоит ожидать, что в конце матча придется заплатить за это высокую цену.

– Сегодня «Трактор» не был похож сам на себя. Насколько пауза нужна команде?

– Без сомнения, пауза нужная. Но это не оправдание. Матчей сыграно много. Сегодня вечер достаточно разочаровывающий.

– Не было видно эмоций у игроков, с чем это связываете?

– Об этом я и говорю, что у нас будто не было боевого духа на льду.

– Как оцените игру Микановича? У него сегодня был дебют.

– Сегодня в матче было как минимум два положительных момента. Другаля и Миканович показали много хорошего на льду.

Для них – большой шанс проявить, когда кто-то из игроков основы получает травму, – сказал главный тренер «Трактора » Гру после матча Фонбет Чемпионата КХЛ в Череповце.