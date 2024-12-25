Ротенберг о пресс-конференциях: «Говорю все по делу, нет никакого сценария. Это мой творческий подход – людям должно быть интересно, а не как «День сурка»
– Как вам удалось в 2024 году стать самым цитируемым человеком в мире хоккея России?
– Наверное, тут помогает творческий подход. Когда я даю интервью, у меня заранее нет никакого сценария. Я говорю все по делу. И всегда буду рад, когда меня читают, поддерживают.
Я очень благодарен каждому болельщику и зрителю, который смотрит наши игры и пресс-конференции, поддерживает меня лично и нашу команду СКА в целом.
Хоккей – командный вид спорта. И чем больше будет побед, тем выше будет рейтинг. Так что мы стремимся все больше и больше побеждать.
– Ваши пресс-конференции стали хоккейным стендапом. Это импровизация?
– Чистейшая. Это мой творческий подход. Я всегда стремлюсь делать так, чтобы людям было интересно. Вот как главный тренер – мое стремление, чтобы игрокам было интересно развиваться. Как взрослым ребятам, так и детям в хоккейной школе.
Да, должно быть интересно! А не как «День сурка», когда каждый день одно и то же, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ротенберг торгуется за продукты на рынке: «Это же почти вид спорта. Люди подходят и говорят: «Мы очень вам благодарны, мы на вашей стороне». Это самая высокая оценка моей работы»
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