Зубов о 1-й победе «Сочи» за 9 матчей: «Ребята вышли заряженные и злые, боевая игра. Болельщикам понравилось, надеемся»

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвел итоги игры с «Ладой» (4:3).

– Мы рады победе и тому, что поездка заканчивается на хорошей ноте. Ребята вышли заряженные и злые. Нам долго не удавалось достичь результата, но сегодня нацеленность на моменты была хорошей.

Можно поздравить Уилли [Биттена ] и Ярему [Александра Яремчука ] с первыми шайбами. В целом, очень боевая игра. Надеемся, что она понравилась болельщикам. Смотрим только вперед. У нас будет день отдыха, а затем игры на домашнем льду до конца года.

– В связи с такой успешной игрой против «Лады», не хотели бы почаще встречаться с тольяттинцами?

– Ну да, последняя как раз наша победа была достигнута в Сочи, и здесь все сошлось. Мы смотрим вперед, у нас каждая игра – важная. Настраиваемся на любого соперника, поэтому здесь не принципиально, против кого играть, – сказал главный тренер «Сочи ».