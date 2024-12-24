Павел Зубов о 3:4 с «Сочи»: «Ладе» надо научиться держать уровень, не заныривать ниже. С ляжками все нормально, дело в головах, надо перестраиваться»

Павел Зубов оценил поражение «Лады» от «Сочи» (3:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Тяжело сейчас что‑то говорить. Нам надо научиться держать уровень определенный. У команды он есть, и мы можем даже подняться выше. Но ни в коем случае мы не можем нырять ниже его и не заныривать.

Мы должны работать стабильно на одном определенном уровне. Не можем мы играть один период хорошо, а другой хуже. Одну игру проводить замечательно, а на вторую выходить как сегодня.

У нас не было выходных, лишь два дня перерыва между играми. Восстановились, поработали, вчера вообще хорошая тренировка была. Но сегодня с утра уже было заметно, что у нас нет того «электричества», которое было перед «Авангардом». Вот это и переросло в игру.

На раскатке, потом на разминке еще раз сказали парням, что надо перестраиваться. Что дело не в ляжках, с ляжками все нормально, а дело все в головах.

Мы такая команда, звезд с неба не хватаем, и если даем слабину себе, то получаем то, что в первых периодах было сегодня. Надеюсь, парни это поймут и осознают», – сказал и.о. тренера «Лады».