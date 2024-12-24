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  • «Сочи» прервал серию из 8 поражений подряд, забив «Ладе» на 60-й минуте. Команда Зубова идет последней на Западе
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«Сочи» прервал серию из 8 поражений подряд, забив «Ладе» на 60-й минуте. Команда Зубова идет последней на Западе

«Сочи» обыграл «Ладу» (4:3) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Форвард Артур Тянулин забил победный гол на 60-й минуте. 

Таким образом, «Сочи» прервал серию из 8 поражений подряд. Команда тренера Сергея Зубова занимает последнее место в таблице Западной конференции, набрав 27 очков в 37 играх. 

У «Лады» третье поражение в пяти последних матчах. Команда тренера Павла Зубова идет 9-й на Востоке с 33 очками в 35 играх. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoПавел Зубов
logoАртур Тянулин
logoКХЛ
logoСергей Зубов
logoЛада
logoСочи
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