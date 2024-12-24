«Сочи» прервал серию из 8 поражений подряд, забив «Ладе» на 60-й минуте. Команда Зубова идет последней на Западе
«Сочи» обыграл «Ладу» (4:3) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Форвард Артур Тянулин забил победный гол на 60-й минуте.
Таким образом, «Сочи» прервал серию из 8 поражений подряд. Команда тренера Сергея Зубова занимает последнее место в таблице Западной конференции, набрав 27 очков в 37 играх.
У «Лады» третье поражение в пяти последних матчах. Команда тренера Павла Зубова идет 9-й на Востоке с 33 очками в 35 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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