Крикунов о 8-м месте «Торпедо»: «Попадет в плей-офф. Спад связан с травмами, плюс некоторые игроки успокоились из-за успехов в прошлом сезоне»

Владимир Крикунов оценил игру «Торпедо» в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Игоря Ларионова занимает 8-е место в таблице Западной конференции, набрав 39 очков в 36 матчах.

«Торпедо » попадет в плей-офф, оно хорошо играет. Единственное, некоторые хоккеисты немного успокоились из-за успехов в прошлом году. Они думали, что будут показывать результаты выше автоматически.

Но так не бывает, им надо работать и доказывать это каждый год. Думаю, спад связан с этим. Плюс с травмами. Атанасов не играл долгое время, но теперь он в строю», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.