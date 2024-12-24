Кожевников о фаворитах в КХЛ: «Локомотив» – машина! Но просаживается иногда, где-то дизеля не хватает. Все клубы чередуют успехи с провалами»
Александр Кожевников ответил на вопрос о фаворитах на чемпионства в КХЛ.
– Есть ли явный фаворит в этом сезоне КХЛ? Или все примерно равные?
– Все примерно одинаковые. Кто-то чередует успехи с большими провалами – и нормально. В данной ситуации это нормально. Перестройка идет, иностранцев многих нет, кто-то позже набрал форму, у кого-то лидеры не очень смотрятся. Все в одной лодке.
Даже такая команда, как «Локомотив». Машина! Но просаживается иногда. Где-то дизеля не хватает (смеется), – считает двукратный олимпийский чемпион.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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