Кожевников о фаворитах в КХЛ: «Локомотив» – машина! Но просаживается иногда, где-то дизеля не хватает. Все клубы чередуют успехи с провалами»

Александр Кожевников ответил на вопрос о фаворитах на чемпионства в КХЛ.

– Есть ли явный фаворит в этом сезоне КХЛ? Или все примерно равные?

– Все примерно одинаковые. Кто-то чередует успехи с большими провалами – и нормально. В данной ситуации это нормально. Перестройка идет, иностранцев многих нет, кто-то позже набрал форму, у кого-то лидеры не очень смотрятся. Все в одной лодке.

Даже такая команда, как «Локомотив ». Машина! Но просаживается иногда. Где-то дизеля не хватает (смеется), – считает двукратный олимпийский чемпион.