Барабанов о 6:5 с «Динамо»: «Безумная игра, но в плей-офф хоккей будет иным. Здорово, что «Ак Барс» проявил характер и победил»
Александр Барабанов оценил победу «Ак Барса» над московским «Динамо» (6:5).
– Как вам игра, в которой много голов?
– Получилась безумная игра, думаю, болельщикам она понравилась. Здорово, что мы проявили характер и победили.
– Хоккеисты тоже получают удовольствие от такого хоккея?
– Да, приятнее забивать голы, чем играть со счетом 1:0, 2:1. Но в плей-офф хоккей будет совершенно иным.
– То есть так покуражиться можно в регулярке, а в плей-офф надо переходить на системный хоккей?
– Да.
– Дважды «Ак Барс» уступал с разницей в две шайбы, сложилось впечатление, что у «Динамо» залетали все броски в створ.
– Это хоккей, здесь всякое случается. Здорово, что мы не опустили руки в такой ситуации, продолжали гнуть свою линию, – сказал нападающий «Ак Барса».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Ак Барса»
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