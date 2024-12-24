Барабанов о 6:5 с «Динамо»: «Безумная игра, но в плей-офф хоккей будет иным. Здорово, что «Ак Барс» проявил характер и победил» 

Александр Барабанов оценил победу «Ак Барса» над московским «Динамо» (6:5).

– Как вам игра, в которой много голов?

– Получилась безумная игра, думаю, болельщикам она понравилась. Здорово, что мы проявили характер и победили.

– Хоккеисты тоже получают удовольствие от такого хоккея?

– Да, приятнее забивать голы, чем играть со счетом 1:0, 2:1. Но в плей-офф хоккей будет совершенно иным.

– То есть так покуражиться можно в регулярке, а в плей-офф надо переходить на системный хоккей?

– Да.

– Дважды «Ак Барс» уступал с разницей в две шайбы, сложилось впечатление, что у «Динамо» залетали все броски в створ.

– Это хоккей, здесь всякое случается. Здорово, что мы не опустили руки в такой ситуации, продолжали гнуть свою линию, – сказал нападающий «Ак Барса ».