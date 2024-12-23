Гатиятулин про 6:5 с «Динамо»: «Большой спорт – для болельщиков, а им нравится обилие голов. Переломили матч за счет самоотверженности, отдельно отмечу спецбригады»

Анвар Гатиятулин дал комментарий после победы над «Динамо».

«Ак Барс» выиграл 6:5 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Хороший матч в исполнении обеих команд. Много атак, борьбы, самоотверженной игры – всего того, что нравится болельщикам.

Исход матча решили детали. Отмечу характер ребят и поддержку наших болельщиков – их было хорошо слышно.

– После четвертого пропущенного гола было видно, что игроки «Ак Барса» серьезно разозлились, пошли вперед, было много силовых приемов, забили, но на третий период команда вышла гораздо спокойнее. Помог забитый гол или вы попросили игроков сконцентрироваться на хоккейных вещах?

– В Казани игра с «Динамо » тоже была эмоциональной. У обеих команд было желание победить – возможно, где-то перехлестывали эмоции. Мы отклонились от своего плана, получили ненужные удаления.

Нужно было переворачивать игру – с этим связана замена вратаря. Ребята – молодцы, если что-то не идет, то следует добавлять в плотности. Никакой грязи не было.

Хоккей – игра, в которой присутствуют единоборства. Переломили матч за счет самоотверженности и отдельно хочу отметить игру спецбригад.

– «Ак Барс» дважды выиграл у «Динамо», но пропустил девять шайб, что не очень позитивно.

– Большой спорт – для болельщиков, а им нравится обилие голов. Хорошая реализация с обеих сторон привела к такому результату матча.

– Никита Лямкин проводит мощный сезон по набранным очкам, за счет чего он совершил такой прорыв?

– В его таланте никто не сомневался. Помню его по молодежной сборной, был талантливым парнем уже тогда.

Стал ответственнее в каких-то моментах, поменял свою подготовку.

Но хоккей – командный вид спорта, результатов добиваемся всей командой, – сказал главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин .