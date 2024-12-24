Защитник «Ак Барса» Лямкин: «Мне неприятен Пакетт как хоккеист. Выводит на эмоции – иногда хочется ему зарядить»

Никита Лямкин заявил, что ему неприятен Седрик Пакетт как хоккеист.

«Ак Барс» обыграл «Динамо» (6:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Нельзя сказать, что все закономерно. Тяжелый матч, много голов. Рады победе, едем дальше.

– Вас признали лучшим игроком в раздевалке, заслуженно?

– Неплохой матч. Спасибо ребятам за уважение и подарок, но это победа всей команды.

– О чем говорили с судьей перед третьим периодом?

– Была эмоциональная игра. Нам давали удаления, а соперникам – нет. Приходилось прибегать к хитростям и, скажем так, выпрашивать удаления.

– Можно сказать, что вы превзошли Комтуа по умению «залезть под кожу»?

– Я вообще никому не пытался залезть под кожу.

Единственное, что могу сказать: мне неприятен на льду Седрик Пакетт как хоккеист. Выводит на эмоции и иногда хочется ему зарядить.

Но это хоккей. Каждый делает свою работу, – сказал защитник «Ак Барса » Никита Лямкин .