Защитник «Ак Барса» Лямкин: «Мне неприятен Пакетт как хоккеист. Выводит на эмоции – иногда хочется ему зарядить»
«Ак Барс» обыграл «Динамо» (6:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Нельзя сказать, что все закономерно. Тяжелый матч, много голов. Рады победе, едем дальше.
– Вас признали лучшим игроком в раздевалке, заслуженно?
– Неплохой матч. Спасибо ребятам за уважение и подарок, но это победа всей команды.
– О чем говорили с судьей перед третьим периодом?
– Была эмоциональная игра. Нам давали удаления, а соперникам – нет. Приходилось прибегать к хитростям и, скажем так, выпрашивать удаления.
– Можно сказать, что вы превзошли Комтуа по умению «залезть под кожу»?
– Я вообще никому не пытался залезть под кожу.
Единственное, что могу сказать: мне неприятен на льду Седрик Пакетт как хоккеист. Выводит на эмоции и иногда хочется ему зарядить.
Но это хоккей. Каждый делает свою работу, – сказал защитник «Ак Барса» Никита Лямкин.
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