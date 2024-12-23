Дюбуа сделал 2 передачи в 1-м матче против «Лос-Анджелеса» после обмена и помог «Вашингтону» победить: «Это приятно. Особенные ощущения»
Пьер-Люк Дюбуа высказался о победе «Вашингтона» над «Лос-Анджелесом» (3:1).
«Кэпиталс» обыграли «Кингс» в регулярном чемпионате НХЛ.
26-летний Дюбуа дважды ассистировал партнерам и был признан первой звездой встречи. В его активе стало 25 (5+20) очков в 33 играх в сезоне при полезности «+10».
Он перешел в «Вашингтон» в июне этого в результате обмена из «Лос-Анджелеса». Калифорнийцы расстались с игроком, которого ранее выменяли у «Виннипега» (контракт на 8 лет и 68 миллионов долларов он подписал с «Джетс», после чего тут же был обменян в «Кингс»), после первого же сезона.
«Это приятно. Особенные ощущения. Вспоминая то, что было в прошлом сезоне, мне просто хотелось победить.
Наша команда очень устойчива. Нам пришлось нелегко, но мы справились», – сказал Дюбуа.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Score
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