Вратарь «Оттавы» Улльмарк не смог доиграть матч с «Эдмонтоном» из-за травмы. У него было 7 побед в 7 предыдущих играх при 96,7% сэйвов
Линус Улльмарк не смог доиграть матч с «Эдмонтоном» из-за травмы.
Шведский вратарь «Оттавы» отыграл только один период в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ойлерс» (1:3). Его заменили из-за травмы верхней части тела.
За 20 минут Улльмарк отразил 6 бросков из 7. В предыдущих 7 играх в его активе было 7 побед при 2 шатаутах, 96,7% сэйвов и коэффициенте надежности 0,99.
На замену вышел финский вратарь Лееви Мериляйнен (Антон Форсберг не попал в заявку из-за травмы, полученной на разминке перед матчем с «Питтсбургом»). Он отразил 12 бросков из 14.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
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