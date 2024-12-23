Вратарь «Оттавы» Улльмарк не смог доиграть матч с «Эдмонтоном» из-за травмы. У него было 7 побед в 7 предыдущих играх при 96,7% сэйвов

Линус Улльмарк не смог доиграть матч с «Эдмонтоном» из-за травмы.

Шведский вратарь «Оттавы» отыграл только один период в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ойлерс» (1:3). Его заменили из-за травмы верхней части тела.

За 20 минут Улльмарк отразил 6 бросков из 7. В предыдущих 7 играх в его активе было 7 побед при 2 шатаутах, 96,7% сэйвов и коэффициенте надежности 0,99.

На замену вышел финский вратарь Лееви Мериляйнен (Антон Форсберг не попал в заявку из-за травмы, полученной на разминке перед матчем с «Питтсбургом»). Он отразил 12 бросков из 14.