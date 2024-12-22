Потанин о российских пловцах на ЧМ: «Наши болельщики истосковались по таким вот большим победам»

Потанин считает, что болельщики истосковались по победам россиян на мировой арене.

– Владимир Олегович, хотел бы начать с российских пловцов, которые приняли участие в чемпионате мира в Будапеште – завоевали там шесть золотых и четыре серебряные медали. Как вы относитесь к этому возвращению?

– Наши болельщики истосковались по таким вот большим победам. Помните, была дискуссия: хорошо ли, что наши спортсмены ездят на Олимпиаду в нейтральном статусе – без флага, без гимна?

Кто-то считал, это не очень патриотично. Кто-то говорил, что спортсмены долго готовились, и надо дать им шанс реализовать свою недолгую карьеру. И все равно это российский спорт, это наши ребята и девчонки. И есть ностальгия по некогда первым местам в командном зачете на летних и зимних Олимпиадах...

Чемпионат мира по плаванию вернул нас в эту историю. Тем более у нас же плавание никогда не было традиционно самым сильным видом спорта. Скорее наоборот, мы всегда были догоняющими. Поэтому нынешний успех напоминает людям о наших славных спортивных традициях. И поэтому эти победы были восприняты с таким энтузиазмом.

Может быть, в другие времена это не стало бы таким важным и заметным событием. Когда мы побеждали на Олимпиадах, участвовали в чемпионатах мира по футболу, баскетболу... Было много знаковых турниров. А сейчас в условиях, когда нас отстранили, эти победы в плавании были так ярко восприняты. Отсюда рейтинги, энтузиазм зрителей. Все истосковались!

– А в пятницу наши фигуристы, конькобежцы, звезды шорт-трека были допущены к квалификации на Олимпийские игры. Как вы реагируете на такие новости?

– У меня от этого двойственное ощущение. Я радуюсь тому, что наши болельщики смогут увидеть любимых спортсменов и сами спортсмены смогут отличиться. Но я воспитывался в эпоху, когда произошел бойкот московской Олимпиады. А потом какая-то странная Олимпиада в Лос-Анджелесе, куда не поехали мы.

И тогда много говорили о том, что целые поколения спортсменов были убиты той дурацкой политизированной ситуацией в спорте. Все тогда сожалели и говорили, что так больше никогда не будет, такого нельзя допускать. И вот опять... – сказал президент компании «Норникель» и глава попечительского совета фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига».

Наши пловцы вернулись не зря: 13 призеров, 5-кратный чемпион и рекорд мира в финале ЧМ